La musica di Riky e Nonno Uccio conquista anche la Puglia: i due monregalesi premiati a Trani

Un rapporto unico, quello nonno-nipote, e che non conosce limiti.

Lo sanno bene Riccardo Mercenati e Attilio Ferrua, che dopo aver conquistato il monregalese con la loro musica e i loro simpatici video condivisi sui social, ora hanno emozionato anche la Puglia.

In questi giorni infatti, Ricky, giovane musicista poliedrico, non vedente dalla nascita e il suo nonno "Uccio", volto iconico dei Sixties Graffiti con la loro "Cappella dei 111" hanno vinto la 14^ edizione del festival nazionale Il Giullare - Teatro contro ogni barriera" che si svolgerà fino al 7 agosto a Trani.

"Riky e Nonno Uccio, un connubio perfetto per chi fa della musica lo strumento straordinario per emozionare chi li ascolta!" - spiegano gli organizzatori dell'evento sulla loro pagina Facebook - Ad Attilio Ferrua, volto iconico dei Sixties e al nipote Riccardo, musicista poliedrico, scalatore, appassionato di gite a cavallo e in barca a vela non vedente dalla nascita viene consegnato il premio "Il Giullare 2022" per riuscire a portare sul palco una musica che trasmette un mondo straordinario che supera ogni barriera testimoniando con le note la splendida frase di Ricky 'la mente dei ciechi non è cieca': e la tua è splendidamente colorata!”.