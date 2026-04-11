Incontro sulla sicurezza delle manifestazioni all’aperto: i sindaci del Roero a lezione dal Prefetto

Giovedì 9 aprile, nel salone parrocchiale di Montà, si è svolto un incontro sul tema della sulla sicurezza durante gli eventi e le manifestazioni pubbliche, sulla scia di una precedente riunione indetta dalla Prefettura di Cuneo e svoltasi nel 'Centro Incontri della Provincia'.

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale di Montà, dal sindaco Gianluca Costa, su proposta dal vicesindaco e assessore alle manifestazioni e Polizia Locale Valentina Casetta, è stata accolta dall’Associazione Sindaci del Roero e dal suo presidente Enrico Faccenda, e ha visto la partecipazione dei sindaci roerini e di molti delegati di Pro Loco e di altre associazioni che sul territorio organizzano eventi pubblici all’aperto.

L’introduzione del prefetto Mariano Savastano è servita a delineare il quadro, che come sottolinea Valentina Casetta è specifico per ogni tipologia di evento:

“Il signor Prefetto è stato chiarissimo e ha spiegato come sia necessario perseguire la 'Cultura della Resposabilità'. Non è vero che le manifestazioni siano sottoposte tutte alle medesime regole, che dipendono in realtà da luogo, numero di persone partecipanti e tipo di evento. Per intenderci, Cheese non è uguale a una sagra di paese. Per cui occorre pensare alla sicurezza come un 'investimento a tutela', da mettere nel conto, una componente della spesa, equiparabile a quella per le materie prime o al cachet di una band, e necessaria per salvaguardare chi organizza, il pubblico e le stesse amministrazioni che rilasciano i permessi. È importante prevenire, anticipare i possibili problemi, avere soluzioni per affrontarli, allo scopo di poter organizzare gli eventi in sicurezza e senza improvvisazione, per il bene di tutti”.

Sono intervenuti sui temi di loro competenza, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Calogero Daidone, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Marco Piras, la direttrice dell’ASL CN 2 Paola Malvasio, il comandante della Polizia Locale di Montà Claudio Pretta e l’ingegner Matteo Valsania, che da tecnico ha fornito la parte concreta sui diversi piani di sicurezza da attuare nelle manifestazioni all’aperto.

I rappresentanti delle associazioni e gli amministratori presenti all’incontro si sono dichiarati soddisfatti dell’utile iniziativa, che ha permesso tra l’altro al Prefetto Savastano di conoscere tutti i primi cittadini del Roero.

“La responsabilità durante gli eventi - ha chiosato Valentina Casetta - è di tutti gli attori. Le norme ci sono e ci vuole uniformità per farle rispettare. Questo vuol dire che si possono organizzare bene e in sicurezza per tutti”.