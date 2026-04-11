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Attualità | 11 aprile 2026, 12:36

Il Forte di Ceva riapre al pubblico da domenica 19 aprile

Il calendario sarà ricco di eventi tematici, tra arte, laboratori e aperitivi al tramonto

Il Forte di Ceva riapre al pubblico da domenica 19 aprile

Con l'arrivo della primavera, uno dei simboli più suggestivi della storia piemontese si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori. 

Domenica 19 aprile il Forte di Ceva riapre ufficialmente i battenti, inaugurando una stagione 2026 che promette di coniugare il fascino dell’architettura militare con momenti di svago e cultura per tutte le età. Aperture e visite guidate saranno garantite da Itur, società monregalese che gestirà il servizio per il quarto anno consecutivo. 

La stagione si apre con un appuntamento dedicato ai più piccoli: domenica 19 aprile (ore 15:00 - 17:00) si terrà “Disegniamo l’arte”, un laboratorio creativo organizzato in collaborazione con l’Associazione Abbonamento Musei, per scoprire i segreti del Forte disegnando; al termine dell’attività è prevista una gustosa merenda per tutti i bambini (costo per i bambini 5-12 anni: € 3,00; costo per gli adulti accompagnatori: € 3,00 se possessori di Abbonamento Musei € 5,00 se non abbonati). 

Per chi invece cerca un'atmosfera più ricercata, dopo l’enorme successo del 2025, tornano gli attesi “Aperitivi al tramonto”, previsti nelle serate del 28 giugno, 26 luglio e 27 settembre, a partire dalle ore 18:00 (su prenotazione). In queste occasioni il Forte si trasformerà nella cornice ideale per ammirare il panorama sulle Alpi e vivere la magia del tramonto dalla rocca che domina la Città. 

“Riaprire le porte del Forte è ogni anno un’emozione che si rinnova,” dichiara l’assessore Luca Prato. 

“Quest’anno abbiamo voluto puntare su un’offerta che non sia solo culturale, ma anche esperienziale: vogliamo che il Forte sia un luogo dove le famiglie possano divertirsi e dove i turisti possano godersi la bellezza del nostro paesaggio in momenti di convivialità. Vedere questo monumento animarsi con laboratori per bambini e visite al tramonto è la prova di quanto questa struttura sia una risorsa preziosa e dinamica per Ceva e per l’intero territorio.” 

Informazioni e modalità di visita

A partire dal 19 aprile, il Forte sarà visitabile ogni domenica e festivo con orario 10:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00. Le visite guidate partiranno regolarmente ogni ora (ultima partenza alle 17:00). Valore aggiunto per i visitatori è l’adesione al circuito Abbonamento Musei: i possessori della tessera potranno accedere gratuitamente per la visita libera o usufruire della visita guidata con un’integrazione di soli 3 €. Per tutti gli altri, il costo è di 8 € per la visita guidata e 5 € per quella in autonomia. Il pagamento può essere effettuato in loco o tramite il portale del Comune di Ceva. Info e Prenotazioni La prenotazione per laboratori e aperitivi è obbligatoria. 

È possibile contattare gli uffici Itur (martedì - sabato: 9:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00) al numero fisso 0174 553069 o cellulare 389 2844372 (attivo anche nelle domeniche di apertura), oppure alla mail info@fortediceva.it.

cs

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