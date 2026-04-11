Il Forte di Ceva riapre al pubblico da domenica 19 aprile

Con l'arrivo della primavera, uno dei simboli più suggestivi della storia piemontese si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori.

Domenica 19 aprile il Forte di Ceva riapre ufficialmente i battenti, inaugurando una stagione 2026 che promette di coniugare il fascino dell’architettura militare con momenti di svago e cultura per tutte le età. Aperture e visite guidate saranno garantite da Itur, società monregalese che gestirà il servizio per il quarto anno consecutivo.

La stagione si apre con un appuntamento dedicato ai più piccoli: domenica 19 aprile (ore 15:00 - 17:00) si terrà “Disegniamo l’arte”, un laboratorio creativo organizzato in collaborazione con l’Associazione Abbonamento Musei, per scoprire i segreti del Forte disegnando; al termine dell’attività è prevista una gustosa merenda per tutti i bambini (costo per i bambini 5-12 anni: € 3,00; costo per gli adulti accompagnatori: € 3,00 se possessori di Abbonamento Musei € 5,00 se non abbonati).

Per chi invece cerca un'atmosfera più ricercata, dopo l’enorme successo del 2025, tornano gli attesi “Aperitivi al tramonto”, previsti nelle serate del 28 giugno, 26 luglio e 27 settembre, a partire dalle ore 18:00 (su prenotazione). In queste occasioni il Forte si trasformerà nella cornice ideale per ammirare il panorama sulle Alpi e vivere la magia del tramonto dalla rocca che domina la Città.

“Riaprire le porte del Forte è ogni anno un’emozione che si rinnova,” dichiara l’assessore Luca Prato.

“Quest’anno abbiamo voluto puntare su un’offerta che non sia solo culturale, ma anche esperienziale: vogliamo che il Forte sia un luogo dove le famiglie possano divertirsi e dove i turisti possano godersi la bellezza del nostro paesaggio in momenti di convivialità. Vedere questo monumento animarsi con laboratori per bambini e visite al tramonto è la prova di quanto questa struttura sia una risorsa preziosa e dinamica per Ceva e per l’intero territorio.”

Informazioni e modalità di visita

A partire dal 19 aprile, il Forte sarà visitabile ogni domenica e festivo con orario 10:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00. Le visite guidate partiranno regolarmente ogni ora (ultima partenza alle 17:00). Valore aggiunto per i visitatori è l’adesione al circuito Abbonamento Musei: i possessori della tessera potranno accedere gratuitamente per la visita libera o usufruire della visita guidata con un’integrazione di soli 3 €. Per tutti gli altri, il costo è di 8 € per la visita guidata e 5 € per quella in autonomia. Il pagamento può essere effettuato in loco o tramite il portale del Comune di Ceva. Info e Prenotazioni La prenotazione per laboratori e aperitivi è obbligatoria.

È possibile contattare gli uffici Itur (martedì - sabato: 9:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00) al numero fisso 0174 553069 o cellulare 389 2844372 (attivo anche nelle domeniche di apertura), oppure alla mail info@fortediceva.it.