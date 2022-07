Rifondazione Comunista sulle orme di Bossi a Pian del Re, ma per ben altre ragioni

In occasione dell’Earth Overshoot Day (in italiano Giorno del Superamento Terrestre) - il giorno nel quale l'umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta durante tutto l’anno -, una delegazione di militanti di Rifondazione Comunista è salita in alta valle Po al Pian del Re.

Le sorgenti del Po, da Bossi in poi, sono diventate un luogo simbolo dove si avvicendano iniziative laico-politiche a “pellegrinaggi” di altra natura per invocare dal cielo l’agognata pioggia.

Nella tarda mattina di oggi una pattuglia di Rifondazione è arrivata sin qui per lanciare l’allarme – in chiave di protesta politica - sui rischi che la Terra sta correndo.

“Servono impegni veri per la riconversione ecologica. Il governo Draghi, al di là dei proclami propagandistici – hanno scritto gli attivisti comunisti in un loro volantino -, ha frenato sulla transizione ecologica, preferendo spendere in armi e regali agli industriali e lasciando correre la speculazione sui prezzi di gas ed energia. Ed intanto il Po muore, trascinando con sé l’agricoltura, la pesca e perfino gli approvvigionamenti idrici. Non è più il tempo di chiacchiere e speculazioni. Il disastro della Marmolada – affermano – è solo l’ennesima tragedia annunciata”.

Rifondazione chiede che Governo e Regioni si attivino almeno per cercare di limitare i danni.

E i soldi?

“Prendiamoli – propongono – tassando chi, da mesi, sta speculando sui prezzi dell’energia e carburanti, sulla pelle dei consumatori e piccole imprese. Chiediamo il taglio degli investimenti in armi, dei sussidi alle fonti fossili, delle costruzioni di grandi opere inutili e dannose per suolo ed ambiente”.