Esercito, concluso a Crissolo l'addestramento in montagna dei Genieri della Taurinense [FOTO]

Si è concluso con successo ieri, venerdì 29 luglio, presso il borgo alpino di Crissolo il Modulo Movimento in Montagna Estivo per i Genieri della Brigata Alpina Taurinense .

Il Modulo di Movimento in Montagna Estivo di quest'anno, nel quale si è inserito il progetto "150 Cime" per celebrare il 150mo del Corpo degli Alpini, ha portato oltre 1600 uomini e donne delle Truppe Alpine dell’Esercito a raggiungere il simbolico numero di 150 vette su tutto l'arco alpino e appenninico. I Guastatori della 9a Compagnia "Valanga" hanno dato il loro contributo scalando 9 cime e coprendo un dislivello positivo tra Valle Varaita e Valle Po di oltre 7000 metri.

La cerimonia conclusiva tenutasi in presenza del sindaco Fabrizio Re, del Comandante del 32⁰, Colonnello Giuseppe Francesco di Maggio e del Presidente della Sezione ANA di Saluzzo, Piergiorgio Carena, è stata l'occasione per gli uomini e le donne della Taurinense per ringraziare dell'ospitalità gli alpini in congedo e tutti gli abitanti delle Valli Varaita e Po, riaffermando il legame particolare di affetto e vicinanza che lega dal 1872 le Truppe Alpine dell'Esercito alle loro montagne.