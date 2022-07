Vicoforte, si dimettono il vicesindaco Botto e l'assessore Polleri

La Giunta di Vicoforte, guidata dal sindaco Valter Roattino, perde pezzi. Si sono infatti dimessi il vicesindaco Roberto Botto e l'assessore Lucia Polleri che hanno creato, con il consigliere Cavallo (capogruppo di maggioranza), un nuovo gruppo consiliare. A settembre 2021 si era già dimessa l'assessore Marzia Danna.

A comunicarlo con una lettera sono i Consiglieri di minoranza di “Insieme per Vicoforte” Gian Pietro Gasco e Sebastiano Massa: “Abbiamo suggerito opere ed interventi, abbiamo rilevato il progressivo disgregarsi di quanto era presente e funzionante, abbiamo denunciato la non operatività dell’Amministrazione, abbiamo sottolineato la mancanza di una programmazione consapevole, coordinata e fattibile, abbiamo rilevato errori, negli ultimi mesi siamo stati silenti per capire se poteva essere utile.

Abbiamo visto dimettersi un consigliere, tre assessori, due capigruppo di maggioranza ed il revisore dei conti, oltre all’avvicendarsi di tre segretari comunali.

Abbiamo visto, letto e siamo venuti a conoscenza di molte scelte amministrative da annunci sui giornali, alcuni di mera visibilità ed altri con notizie importanti e strategiche, come quelle relative al ruolo ed al futuro dell’Unione Montana, che denotano come il Consiglio Comunale non sia tenuto in alcuna considerazione.

Prendiamo ora atto della presa di coscienza della situazione da parte di alcuni componenti della maggioranza consiliare.

Non possiamo gioire nel vedere il nostro Comune in queste condizioni, ma possiamo sperare che ci sia la volontà di voltare pagina.

Dopo Londra, dopo Roma, anche a Vicoforte abbiamo un governo messo in discussione dai suoi stessi sostenitori.

Speriamo ora di vedere riprendere un cammino prosperoso per Vicoforte”.