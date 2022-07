A Piasco passeggiata musicale con danze e musiche di Occit'amo

Il festival Occit’amo è in Val Varaita e domani, 31 luglio alle ore 14.30, presenta a Piasco presso la Cappella di Santa Brigida la passeggiata musicale - Affreschi del Quattrocento già inseriti nel circuito Mistà. Il programma dedicato alla valle si chiude alle ore 17 con i “Bal d’Istà Val Varaita” con Chiara Cesano e i musicisti della valle. Un mix di danze occitane, al suono dello straordinario violino di Chiara Cesano, in compagnia dei musicisti della valle.



Il calendario completo degli eventi è pubblicato sul sito www.occitamo.it, dove è possibile acquistare i biglietti per gli eventi a pagamento