Manta celebra “L’eterno femminile” con la mostra di Amalia Occelli

In occasione della Festa della Donna, l’Amministrazione comunale di Manta organizza la mostra pittorica “L’eterno femminile” dell’artista Amalia Occelli, che sarà ospitata in Santa Maria del Monastero dall’8 al 28 marzo.

L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 8 marzo alle 16: un momento simbolico e significativo per celebrare, attraverso l’arte, la figura femminile nelle sue molteplici sfumature, evocative e profonde.

“Con questa iniziativa - spiega il sindaco Ivana Casale - l’Amministrazione comunale, e in particolare l’Assessorato alla Cultura, intende promuovere la cultura e valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un’occasione di incontro, riflessione e condivisione. La mostra rappresenta un invito a rallentare e a immergersi in un percorso artistico dedicato all’indagine dell’universo femminile, inteso come spazio di mistero, introspezione e sensibilità”.

Nel corso della sua carriera l’artista Amalia Occelli ha preso parte a numerose esposizioni personali e collettive in importanti sedi italiane, distinguendosi per una ricerca pittorica intensa e riconoscibile. Le sue opere indagano le profondità dell’animo umano attraverso figure femminili capaci di evocare atmosfere sospese ed enigmatiche, offrendo al pubblico un’esperienza di contemplazione e riflessione interiore.

La mostra sarà visitabile tutte le domeniche dall’8 al 29 marzo dalle 14,30 alle 18,30, sabato 14 marzo e sabato 28 marzo dalle 15 alle 18.

Ingresso libero.