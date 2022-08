Vicoforte, Giunta in pezzi, il sindaco: "Stiamo facendo le opportune riflessioni"

La Giunta di Vicoforte, come influenzata da un effetto domino, è arrivata al momento dei saluti per molti dei suoi componenti.

In ordine di tempo le ultime dimissioni sono arrivate dal vice Roberto Botto e dall'assessore Lucia Polleri che, con il consigliere Cavallo, hanno dato vita a un nuovo gruppoma a far discutere, ormai un anno fa, era stato anche l'addio della giovane Marzia Danna, all'epoca assessore.

Dopo aver ricevuto le note e le osservazioni da parte dei gruppi "Progetto in comune" e "Insieme per Vicoforte" abbiamo contattato il primo cittadino per fare un punto sulla situazione.

"Stiamo riflettendo" - risponde il sindaco Valter Roattino - "La fretta è foriera di errori e decisioni sbagliate. Ora è il momento di rigflettere e fare le dovute valutazioni. Al momento non ho altro da aggiungere."