Si è conclusa con una festa l’Estate Ragazzi di Venasca

Venerdì 29 si è tenuta la serata finale dell’Estate Ragazzi di Venasca, che si è conclusa con un’ampia partecipazione delle famiglie, che hanno preso parte insieme ai ragazzi ad un divertente gioco a squadre ideato dagli animatori e dagli educatori. Nel corso dell’appuntamento gli educatori hanno inoltre raccontato il percorso svolto insieme ai ragazzi che hanno partecipato alle attività, che si sono svolte a partire dallo scorso lunedì 4 luglio presso il campetto dell’oratorio dal lunedì al venerdì, tra le 14 e le 18, e durante le quali i ragazzi hanno, tra le altre cose, realizzato un progetto comune ispirato al film d’animazione Kung Fu Panda. Alla serata, che si è conclusa con un momento conviviale e con un rinfresco, hanno partecipato anche il Sindaco Silvano Dovetta, l’Assessore Francesco Di Manso e i consiglieri Paola Ferrua e Romana Garnero.

"Questa Estate Ragazzi – fa sapere il sindaco di Venasca, Silvano Dovetta – non poteva essere organizzata e gestita in modo migliore, voglio complimentarmi e ringraziare tutti coloro che hanno regalato ai nostri bambini e ragazzi le quattro settimane di divertimento e di apprendimento che si sono appena concluse, dal Parroco don Silvio Peirano che ha messo a disposizione i locali della Parrocchia, agli educatori della cooperativa Caracol e agli animatori. Un ringraziamento particolare va alla consigliera Paola Ferrua, per l’attenzione e dedizione con le quali ha seguito questo progetto. Per Venasca, ma anche per i Comuni vicini, da cui sono pervenuti numerosi iscritti alle attività, si tratta di un momento che riveste una grande importanza in termini educativi e di comunità, che la nostra amministrazione è lieta di poter contribuire ad organizzare e gestire e così tutti insieme siamo riusciti a realizzare una grande “Estate Ragazzi”".