A Mondovì si presenta “Adriano Lobetti Bodoni. Le sue ultime lettere” di Diana Miklos Priotti

L’Associazione “Antibo – Terre dei Bagienni” e il Comizio Agrario sono lieti di ospitare lunedì 4 agosto alle 21 nella sede del Comizio Agrario in piazza Ellero 45 in Mondovì la presentazione del libro “Adriano Lobetti Bodoni. Le sue ultime lettere”, scritto da Diana Miklos Priotti.

Si tratta di un lavoro molto accurato, realizzato dall’autrice italo-canadese Diana Miklos Priotti, che riporta in un libro le lettere dal fronte di Lobetti Bodoni in un’edizione bilingue (italiana e inglese), per permettere a tutti di fruire della testimonianza storica, familiare e morale. Sarà un momento di ricordo ma anche di riflessione, lungo il filo del tempo. Insieme all'autrice, parteciperà la cantante Sabina Nata.

Si legge in IV di copertina: «Le lettere autografe di Adriano Lobetti Bodoni, discendente dell’illustre Giambattista Bodoni, furono spedite dal fronte nei primi mesi della Prima guerra mondiale, scoppiata in Italia il 24 maggio 1915 e conclusasi vittoriosamente il 4 novembre 1918. Le sue lettere, non solo raccontano i primi mesi di guerra in Italia, visti attraverso gli occhi di un giovane ufficiale che considera il momento bellico una naturale appendice della guerra risorgimentale, ma evidenziano la fierezza e l’orgoglio di chi combatte per l’unità della patria».

Adriano Lobetti Bodoni morirà il 4 agosto 1915, a soli 22 anni, a pochi mesi dalla fine della Prima guerra mondiale.