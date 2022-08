Peveragno, installata una nuova altalena inclusiva in piazza San Domenico

E' tornato fruibile nel pomeriggio di ieri (mercoledì 3 agosto) il parco giochi di piazza San Domenico a Peveragno.



A determinarne la chiusura temporanea, i lavori di installazione di una nuova altalena. Un'attrazione inclusiva - utilizzabile quindi anche da bambini con disabilità - come il già installato labirinto e uno dei tavoli da pic-nic, quest'ultimo dotato di plancia 'a sbalzo' per permetterne la fruizione a persone sedute in carrozzina.



Nei pressi della nuova altalena manca ora parte del tappeto erboso, che verrà ripristinato verso l'autunno.



"Si raccomanda a tutti un corretto utilizzo delle attrezzature - sottolinea l'amministraizone comunale - e il rispetto dell'area per divertirsi in sicurezza".