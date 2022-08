Falconeria a Borgo San Giuseppe di Cuneo, l'amministrazione: "Evento didattico, non pratica medievale"

"Il Comune non autorizzerebbe mai una manifestazione capace di mettere a rischio l’incolumità degli animali e non rispettosa delle leggi e normative in quest’ambito".

Rispondono così la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e l'assessore alla tutela animali Paola Olivero alla lettera in cui le sigle ambientaliste Lipu Cuneo, Pro Natura Cuneo, Legambiente Cuneo, Cuneo Birding e Italia Nostra Cuneo hanno contestato l'esibizione di falconeria presente nel calendario dei festeggiamenti patroniali 'della Madonnina' di frazione Borgo San Giuseppe.

Le associazioni hanno chiesto formalmente la cancellazione dell'esibizione in programma per domenica 28 agosto, sottolineando come la falconeria sia una pratica che 'piega' i comportamenti animali e il rapporto tra animali e uomini. Ma anche adducendo dubbi sulla validità della pratica in senso legale.

Le rassicurazioni di sindaco e assessore

"Al fine di tranquillizzare le associazioni firmatarie della lettera, precisiamo che quella che si svolgerà durante i festeggiamenti a Borgo San Giuseppe sarà una dimostrazione a carattere conoscitivo e didattico, ben lontana dalla descrizione della pratica medioevale paventata nella lettera" si legge nella risposta ufficiale dell'amministrazione comunale cuneese.

"Al di là del singolo caso, ci preme sottolineare come la nostra Amministrazione sia sempre disponibile al confronto, nell’ottica di instaurare una collaborazione finalizzata a migliorare ulteriormente le iniziative organizzate sul nostro territorio. Approfittiamo inoltre dell’occasione per ringraziare il Comitato frazionale, che tanto si sta spendendo per organizzare al meglio la manifestazione".