"Ti ricorderemo per il tuo impegno e per la Tua passione": a Dronero l'ultimo saluto ad Antonio Fina, ex sindacalista

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Antonio Fina "Nino", persona che molto conosciuta e stimata non soltanto a Dronero.

Originario di Parigi e di anni 74, era un ex operaio Michelin e sindacalista. Un impegno, quello per i diritti dei lavoratori, portato avanti negli anni con grande tenacia ed ammirevole costanza. Obiettivi importanti, giorno dopo giorno, dando il proprio contributo anche una volta giunto in pensione, attraverso l'attività di volontariato in sindacato.

"Ti ricorderemo per il tuo impegno e per la Tua passione" scrivono LEGA SPI CGIL Cuneo, SPI CGIL Cuneo e Camera del Lavoro di Cuneo.

Il signor Fina resterà nel cuore della moglie Rosaria, del figlio Marco, del fratello, della sorella e di tutti i parenti. Con partenza dall'ospedale A. Carle di Confreria, i funerali saranno celebrati domani, sabato 6 agosto, alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Dronero.

I familiari chiedono no fiori ma opere di bene e ringraziano anticipatamente quanti prenderanno parte al loro dolore.