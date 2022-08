D'Arienzo Collezioni, l'eleganza artigianale Made in Italy di capi in pelle unici fatti a mano

Fondata più di trent’anni fa grazie all’intuizione dei coniugi D’Arienzo e Savarese, guidati da una sincera predilezione per la moda, D’Arienzo è un’azienda a carattere familiare contraddistinta da una profonda specializzazione nella realizzazione di capi d’abbigliamento in vera pelle fatti a mano. Sono presentate così collezioni di giacche e giubbotti in pelle per uomo, donna e bambino caratterizzati dalla ricercatezza del miglior Made in Italy.

I due soci hanno sin da subito compreso che la geo-localizzazione dell’azienda a Solofra, territorio riconosciuto a livello internazionale come patria della pelle, avrebbe potuto permettere di acquistare visibilità, non solo a livello locale ma anche nazionale.

Dai chiodi biker al giubbotto pelle donna, l’impresa ha come attività principale la manifattura di abbigliamento in vera pelle, coniugata con il commercio al dettaglio di pellicce, accessori e calzature. Gli articoli vengono venduti presso l’unico showroom dedicato, situato sempre a Solofra.

Da oltre trent’anni, tutti i componenti della famiglia hanno lavorato per far conoscere i propri prodotti ad una clientela sempre maggiore, affermandosi anche a livello nazionale. Non solo, grazie alla partecipazione ad eventi e fiere di settore, la D’Arienzo ha potuto crescere, costantemente.

L’avvento dei social media e la diffusione del commercio elettronico hanno rappresentato un vero e proprio stimolo per la famiglia. Infatti, nel 2014, è stato creato l’e-commerce D’Arienzo Collezioni, una vetrina virtuale che permette agli utenti di conoscere gli articoli disponibili in negozio e di acquistarli facilmente da casa propria.

L’apertura al mercato virtuale ha raggiunto l’apice nel 2017, quando l’azienda è stata sorpresa dall’incremento del proprio fatturato. Non a caso, nell’ultimo decennio, il marchio ha acquisito sempre più visibilità e si è posizionato in importanti classifiche, tra cui “Le Stelle dell’E-Commerce 2022”, redatta da Corriere della Sera e Statista.

Oggi, la D’Arienzo continua a promuovere la manifattura dei capi in vera pelle, fatti a mano e Made in Italy, valorizzando le risorse locali. Da pelli conciate di piccola taglia, prevalentemente caprine e ovine, gli artigiani specializzati del team danno vita a pregiati capispalla, molto versatili, raffinati e comodi da indossare.

Tutte le fasi di confezione di un capo sono fatte a mano. Le collezioni combinano i trend del momento con l’arte del taglio e del cucito a mano, offrendo ai clienti prodotti di alta qualità, accessibili a tutti e a prezzi competitivi.

La promozione delle giacche in vera pelle Made in Italy ha interessato anche i mercati esteri. Oltre alle fiere di settore nazionali, D'Arienzo ha preso parte a eventi internazionali, funzionali all’esportazione dei prodotti in tutto il mondo (America, Asia, Australia).

Un processo di sviluppo che ha interessato anche l’e-commerce. L’azienda fino a oggi ha infatti raggiunto circa 70 Paesi nel mondo. Ben il 40% del fatturato aziendale è il risultato dell’esportazione, sia al dettaglio che all’ingrosso. Un approccio vincente, che rende D'Arienzo il perfetto connubio tra artigianalità e impresa, tra tradizione e innovazione.