Ancora allerta gialla in tutto il Piemonte. Attesi forti nubifragi durante la giornata

Ancora una giornata in 'giallo' per il Piemonte. Permane la condizione di lieve allerta su tutta la regione per la giornata di oggi, domenica 7 agosto, legata a possibili nuovi fronti temporaleschi che potrebbero abbattersi sul nostro territorio, a partire dal tardo pomeriggio, con possibili nuovi disagi.

È quanto prevede il bollettino di Arpa Piemonte sulla situazione meteorologica odierna che potrebbe registrare localmente fenomeni temporaleschi di forte intensità. I nubifragi della notte hanno fatto abbassare le temperature dopo nuovi picchi a 37 gradi raggiunti in alcuni centri nella giornata di ieri.

Questa mattina quasi tutti i centri piemontesi hanno fatto registrare minime con temperature al di sotto dei 20 gradi, rilievi che non si evidenziavano da diversi giorni.

Per quanto riguarda la provincia di Cuneo non si sono registrati particolari disagi, a parte forti raffiche di vento nel saluzzese. Le quantità più cospicue di pioggia sono cadute in alta quota.