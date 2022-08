Salita al Monviso: “Servono buon allenamento e un giusto equipaggio. Evitare scorciatoie” [VIDEO]

Sono sempre più numerosi gli alpinisti che ogni anno tentano la salita al Re di Pietra, “Il Monviso”, 3841 metri, la montagna più alta delle Alpi Cozie. Quest’anno, ancor più grazie alle condizioni climatiche favorevoli e alla roccia asciutta.

La via normale del Monviso (sud) è comunque una ascensione alpinistica con un notevole sviluppo, grande dislivello, quota elevata e numerosi passaggi esposti, tecnicamente facili per chi ha una certa dimestichezza con la roccia, ma pericolosi in caso di pioggia o verglas.