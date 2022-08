Scontro tra due auto a Crocera di Barge, un ferito grave elitrasportato al Santa Croce

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 9 agosto, a Crocera di Barge.

A scontrarsi due mezzi sulla SR 589. Gravemente ferita una donna, di cui non sono state rese note le generalità, elitrasportata al Santa Croce di Cuneo in codice rosso. Ferito anche un 53enne residente a Verzuolo che è stato trasferito all'ospedale S.S. Annunziata di Savigliano per accertamenti con un'ambulanza medicalizzata (le sue condizioni non sarebbero gravi). Ferito in maniera non grave anche un ragazzo, portato a Pinerolo in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo con Aps e Pick up Ford Ranger per la messa in sicurezza dei veicoli oltre a Polizia Locale di Barge per i rilievi del caso e gestione della viabilità.

La strada attualmente è bloccata in entrambe le direzioni.