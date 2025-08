Nasce l’Infopoint MuSa nel cuore di Saluzzo

Il prossimo 4 agosto verrà inaugurato il nuovo Infopoint MuSa, centro di informazione dedicato ai Musei Civici di Saluzzo, sistema culturale cittadino noto con l’acronimo MuSa, che raccoglie i principali luoghi d’arte della città. MuSa – Musei Saluzzo è la rete che unisce Castiglia (con il Museo della Civiltà Cavalleresca e il Museo della Memoria Carceraria), Casa Cavassa, Casa Pellico, la Torre Civica e la Pinacoteca Matteo Olivero, gestita in modo unitario da Itur fin dal 2020.

Questa nuova sede dell’Infopoint MuSa, ospitata nell’Antico Palazzo Comunale (Salita al Castello 26), è pensata come punto di riferimento permanente per cittadini, studiosi e visitatori, offrendo orientamento, approfondimenti e servizi dedicati al patrimonio museale saluzzese.

La finalità principale dell’Infopoint è supportare la valorizzazione del territorio culturale, mettendo al centro della sua attività la promozione dei beni culturali, attraverso informazioni complete e aggiornate sull’offerta museale, supporto all’accessibilità e fruizione inclusiva, orientamento ai percorsi di visita e agli eventi in rete.

Il progetto si inserisce in un piano sperimentale volto a rafforzare il presidio culturale urbano, ponendo l’Infopoint come asse di coesione tra istituzioni, comunità locale e visitatori, e promuovendo un approccio strutturato alla fruizione del patrimonio storico-artistico. “Il numero dei turisti, saluzzesi e non, che nell’ultimo anno hanno attraversato il nostro centro storico e visitato musei e mostre, è aumentato del 63% nel 2023 rispetto all’anno precedente ed il trend è in crescita.

Questo è da attribuirsi non solo al valore del nostro patrimonio artistico e architettonico, ma anche alle valide iniziative culturali che contestualmente si portano avanti. Grazie anche all’importante lavoro di Itur, la fruibilità dei beni museali è migliorata e la partecipazione è aumentata. L’iniziativa dell’Infopoint si inserisce a pieno titolo in questo contesto e diventa direi opportuna, se non addirittura necessaria, al fine di orientare i visitatori e di presentare loro le diverse iniziative e possibilità che andranno ad animare la parte alta della città. Pertanto ringrazio Itur per l’iniziativa, che partirà a titolo sperimentale per potersi adattare alle esigenze che progressivamente si evidenzieranno nella nuova stagione." dichiara Attilia Gullino, Assessore al Turismo della Città di Saluzzo.

“Siamo felici di inaugurare l’Infopoint MuSa – dichiara Emiliano Monaco, Presidente di Itur – un progetto che rafforza il nostro impegno nel coordinamento del sistema museale saluzzese. In oltre trent’anni di esperienza, abbiamo sviluppato competenze nella gestione dei beni culturali che mettiamo oggi al servizio del territorio con un presidio dedicato, professionale e accessibile.”

L’apertura al pubblico dell’Infopoint Musa è prevista per lunedì 4 agosto, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15:00 alle 18:00. Durante la bassa stagione, dal 1° novembre al 6 gennaio, il servizio sarà garantito il venerdì pomeriggio, sempre dalle 15:00 alle 18:00