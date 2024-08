Sgomento a Tetti di Dronero e Villar San Costanzo per la morte del 37enne Alex Giordano

Hanno fatto di tutto i soccorritori giunti alle 6 di questa mattina, giovedì 1° agosto, in frazione Tetti di Dronero. Alex Giordano, di soli 37 anni, è morto in seguito a un improvviso malore.

Originario di Villar San Costanzo, abitava ora a Ponte Bedale, in frazione Tetti di Dronero con la fidanzata Stefania e i loro cani, inseparabili compagni di vita.

Un ragazzo volenteroso, solare e sportivo, lavorava presso la Olivero Bikes di via Savona a Cuneo. È ricordato con grande affetto da colleghi e amici.



Appassionato di mountain bike, anni fa aveva anche giocato a pallavolo: lo sport era per lui respiro, bellezza e libertà. Tante le fotografie scattate e condivise anche sui social, momenti belli che resteranno per sempre.



Sono ora tantissimi i messaggi di cordoglio, tutti si stringono attorno ai genitori e alla fidanzata. Si attende la data dei funerali.