Alba, per la festa del Santo Patrono Mons. Binetti sprona a non tacere sulla povertà in città

"La nostra città è abitata da diverse povertà. Sono molti I volti della povertà! San Lorenzo, santo della carità ci sprona a non tacere, a farci carico di queste situazioni, a far sì che le nostre istituzioni, con senso di responsabilità, facciano leggi che veramente pongano rimedio alla povertà in tutte le forme in cui si manifesta, promuovendo la persona e superando ogni forma di assistenzialismo o, peggio ancora, di indifferenza".

Nel celebrare in cattedrale la solennità del santo patrono di Alba e della diocesi tutta, monsignor Marco Brunetti ha preso spunto dalla vita e dall’esempio del martire Lorenzo per richiamare i cristiani al dovere della carità, che fa parte della missione della Chiesa, come conseguenza diretta "dell’annuncio del Vangelo e della celebrazione dei sacramenti".

Alla presenza di autorità cittadine, associazioni e fedeli di tutta la diocesi, Il vescovo ha invitato i cristiani, oltre che le istituzioni, ad agire "con senso di responsabilità", davanti ai problemi generati da difficoltà economiche, malattie, sfruttamento e caporalato, gioco d’azzardo, condizioni come quelle vissute dai detenuti in carcere. Situazioni in cui "“Caritas Christi urget nos”, l’amore di Cristo ci spinge, è il vero motore del nostro agire in questo mondo".