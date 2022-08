Stasera in Birrovia la prima serata 'Open Mic' di Cuneo

Si chiama 'Open Mic' ed è una serata dedicata alla comicità in cui ad autori in erba oppure interessati a proporre materiale del tutto nuovo viene data la libera possibilità di esibirsi in un tempo limite. A giudicarli, ovviamente, l'unico e vero parere che dovrebbe interessare loro: quello del pubblico.

Stasera alle 21.30, in Birrovia a Cuneo, si terrà la prima serata di questo tipo nella città dei sette assedi. Ovviamente organizzata da 'Cuneo Comedy Night', che ormai da qualche anno ha deciso di fare della Birrovia il tempio della comicità per quanto riguarda il cuneese.

A condurre la serata Alessandro Cerato, comico - e cuneese - lui stesso.