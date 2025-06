Sotto le stelle del Jazz

La magia del grande jazz arriva a Fossano con un appuntamento imperdibile: martedì 24 giugno alle ore 21, l’Auditorium Calvino Paglieri ospita il concerto della Big Band della Fondazione Fossano Musica, con la partecipazione straordinaria di Flavio Boltro, uno dei trombettisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale.

Una serata tra swing, soul e grandi classici del jazz

Diretta dal M° Sergio Chiricosta, la Big Band della Fondazione Fossano Musica è una delle realtà orchestrali più vitali e dinamiche del territorio, capace di reinterpretare il grande repertorio jazzistico con una sonorità potente e raffinata. In programma, brani iconici come In a Mellow Tone, It Don’t Mean a Thing, Afro Blue, Blue Skies e molte altre sorprese, per un concerto travolgente che si muove tra tradizione e contaminazione.

Alla guida vocale, l’energia e l’eleganza di Chiara Rosso, cantante e cantautrice dalla voce calda e intensa, con un curriculum ricco di esperienze nazionali e internazionali nel mondo del jazz, della black music e del teatro musicale.

La Big Band

Un’orchestra formata da oltre venti straordinari musicisti:

Direttore: Sergio Chiricosta

Voce solista: Chiara Rosso

Sassofoni: Alessio Mollo, Valter Biagioli, Aldo Camandona, Roberto Spertino, Marco Massano

Trombe: Marco Serra, Mario Antonio Zappalà, Germano Bongiovanni, Raffaele Castagno, Giuseppe Montana, Mark Goldsworthy

Tromboni: Gianpiero Brignone, Elisa Bonifacino, Massimo Garza, Mauro Dighero

Pianoforte: Diego Arese

Chitarra: Davide Zerbini

Contrabbasso: Mario Crivello

Batteria: Massimo Marinacci

Un ensemble compatto e travolgente, capace di restituire tutta la forza espressiva del linguaggio jazzistico attraverso arrangiamenti curati, groove coinvolgenti e momenti di grande improvvisazione.

Ospite speciale: Flavio Boltro

La presenza di Flavio Boltro aggiunge al concerto un tocco di eccellenza internazionale. Trombettista dal suono inconfondibile, Boltro ha collaborato con mostri sacri del jazz come Michel Petrucciani, Cedar Walton, Billy Higgins, Michel Portal, Gino Paoli, Danilo Rea e molti altri, imponendosi come uno degli interpreti più originali e sensibili della scena europea.

Dotato di una tecnica virtuosistica e di una liricità raffinata, Boltro è artista eclettico, capace di spaziare dalle arie d’opera ai ritmi latini, dal jazz moderno alla canzone d’autore, con una presenza scenica che incanta e affascina.

Il jazz, musica del nostro tempo

Con questo concerto, la Fondazione Fossano Musica rinnova il suo impegno nella valorizzazione della cultura jazzistica, riportando sotto i riflettori un genere musicale che ha segnato il Novecento e continua a parlare al presente con forza e poesia. Come scriveva Baricco: “Quando non sai cos’è, allora è jazz”. Ed è proprio in questa libertà creativa, in questa tensione continua tra passato e futuro, che la Big Band trova la sua voce e la sua identità.

Un evento unico nel suo genere, capace di emozionare, sorprendere e avvicinare il grande pubblico alla potenza evocativa del jazz.

Prenotazioni

Ingresso su prenotazione al seguente link:

https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/sotto-le-stelle-del-jazz-ffm-big-band