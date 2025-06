Busca ospita il concerto internazionale dell'Escola Coral de l’Orfò Català di Barcellona e i Piccoli Cantori di Torino

"È un appuntamento unico, assolutamente da non perdere". Con queste parole il direttore artistico di Suoni dal Monviso, Enrico Miolano, presenta il concerto internazionale che, domenica 29 giugno, alle ore 21, al Teatro Cinena Lux di Busca vedrà sul palco due tra i cori di voci bianche più prestigiosi a livello europeo: l’Escola Coral de l’Orfò Català di Barcellona e i Piccoli Cantori di Torino. "Non sarà un semplice concerto, ma 90 minuti di musica e teatro, qualità canore e sonore di altissimo livello, ed emozioni assicurate".

L’appuntamento rappresenta la seconda data del cartellone organizzato dal coro dei Polifonici del Marchesato di Saluzzo. Il concerto vedrà alternarsi i due cori, in un viaggio attraverso i brani di diversi continenti e Paesi del mondo. Il coro di voci bianche catalano, diretto da Gloria Come, eseguirà musica del proprio Paese, del compositore catalano-venezuelano Alberto Grau, dall'Africa e da Singapore.

Il coro di voci bianche torinese, diretto da Elisa Dal Corso, eseguirà musica italiana e non solo, con diversi tributi al repertorio del teatro musicale (opera e musical theatre), tra cui La Traviata, Sister Act e West Side Story. A cori uniti, i cori eseguiranno Nigra Sum di Pablo Casals, il famoso catalano Cielito Lindo, il celeberrimo tradizionale napoletano Santa Lucia, e l’africano Bonse Aba.

Il tutto sarà condito da coreografie e tanto teatro.

In particolare, vogliamo sottolineare la presenza esclusiva in Italia del coro catalano, un’eccellenza assoluta a livello mondiale. Composto da 60 elementi tra gli 11 e i 17 anni, collabora regolarmente con orchestre e cori di tutta Europa e ha lavorato con i migliori direttori di fama internazionale. Il coro, reduce da una tournée in Svizzera, regalerà la propria arte al pubblico di Suoni dal Monviso insieme agli amici dei Piccoli Cantori di Torino, realtà composta da 40 bambini e ragazzi in età compresa tra i 9 e i 15 anni. La formazione piemontese è certamente tra le più blasonate e invidiate a livello nazionale; recentemente ha realizzato lo spettacolo “Il canto del Nilo” per il bicentenario della fondazione del Museo Egizio di Torino ed è reduce da una trasferta a Muscat (Oman) per il Pipe Organ Concert nella Royal Opera House, e a WolfenbüƩel (Germania) per il festival internazionale Eurotreff.

Il concerto è a ingresso libero.

Il prossimo appuntamento del Festival è in calendario a Rossana, sabato 5 luglio alle ore 21: protagonista sarà la cantautrice Paola Bivona, con il suo spettacolo: "Canzoni Raccolte".

Ulteriori info sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980