A Briaglia per l'estate arriva la rassegna cinematografica all’aperto

La Proloco di Briaglia, con il sostegno della Fondazione CRC, è lieta di presentare una rassegna cinematografica all’aperto per la stagione estiva.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 27 giugno alle ore 21:30, presso Piazza Serra, in via Roma.

Per l'inaugurazione della rassegna verrà proiettato il film di Remo Schellino, dal titolo “STARE AL MONDO - Per scelta o per destino”.

La proiezione del lungometraggio, ispirato al libro L’anello forte di Nuto Revelli, sarà preceduta da un intervento di presentazione del regista. Il film dà voce alle storie di donne provenienti dal variegato universo contadino della provincia di Cuneo nel secondo dopoguerra. Attraverso i loro racconti in prima persona, emergono le sfide quotidiane, il lavoro e l’impegno che hanno caratterizzato le loro vite, restituendo dignità e riconoscendo il ruolo fondamentale delle donne nella famiglia e nella società.

Le interviste si concentrano sul tema della “scelta” – o, al contrario, sull’assenza di scelta – in ambito affettivo e lavorativo.

Tra le protagoniste del film troviamo Paola Ghiglia, storica titolare del Dancing Paradiso di Bastia, simbolo di indipendenza e socialità. Attraverso la sua testimonianza, emerge il ritratto di una donna che ha saputo trasformare il suo locale in un centro di aggregazione e modernità, lasciando un'impronta profonda nella cultura locale.

Il film esplora inoltre il modo di “stare al mondo”, tra decisioni imposte dal destino o scelte consapevoli, della cuoca del Presidente Einaudi, di un’emigrata dalla Calabria negli anni ’60, di una vedova di un disperso in guerra nel 1943, di una maestra diventata la prima sindaca in Piemonte, di una staffetta partigiana e di una suora.

A conclusione della proiezione, il pubblico potrà partecipare a un dibattito con il regista Remo Schellino.

Vi aspettiamo numerosi per questa serata di cinema, riflessione e condivisione.