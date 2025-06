A Cuneo una serata culturale alla scoperta della storia e delle tradizioni dei Maasai

Nell’ambito del progetto Attivamente Anziani, i gruppi di San Paolo e San Rocco Castagnaretta organizzano una serata di scambio culturale per conoscere meglio la storia e le tradizioni di una delle comunità pastorali più conosciute dell’Africa orientale: i Maasai.

L’appuntamento è per venerdì 27 giugno alle ore 20.30 presso il Centro Incontri di San Paolo, in via L.T. Cavallo 11. Durante la serata, un membro della comunità Maasai condividerà la propria esperienza personale e racconterà aspetti della sua cultura di appartenenza: la lingua maa, la vita quotidiana, i valori e i cambiamenti contemporanei che attraversano la sua società.

Sarà un’occasione preziosa per approfondire un punto di vista diverso dal nostro, in un’ottica di ascolto e dialogo reciproco. Entrare in contatto con storie e culture differenti arricchisce la nostra comprensione del mondo e ci aiuta a costruire relazioni più aperte e consapevoli.

L’incontro è gratuito e aperto a tutte le persone interessate. Fa parte della seconda edizione del progetto Attivamente Anziani, che promuove momenti di socialità, inclusione e cittadinanza attiva. Il progetto è sostenuto dal Comune di Cuneo in collaborazione con la Cooperativa Emmanuele, l’impresa sociale Eclectica+, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l’associazione Libera Voce e Unitre.

Per informazioni e iscrizioni, contattare Cristina Abello (Cooperativa Emmanuele) al numero 388/8590367.