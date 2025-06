A Saluzzo si è alzato il sipario su "C'è fermento"

C’è Fermento è partito: con un "biondo" brindisi collettivo, il salone delle birre artigianali in programma fino a domenica 22 giugno si è aperto ieri a “Il Quartiere” (piazza Montebello, 1) a Saluzzo.

Oltre 20 birrifici, 11 food truck con cibo di strada di qualità, laboratori, iniziative e tanta musica con quattro concerti delle band di “saletta live” che, da inizio anno, usufruiscono della sala prove messa a disposizione da Fondazione Bertoni e Città di Saluzzo.

"C’è Fermento raggiunge ormai la sua 15° edizione, un festival dedicato alla birra artigianale, alla birra di altissima qualità, che si è affermato a livello nazionale e non solo. Sarà una grande festa - sottolinea Carlo Allemano, presidente di Fondazione Amleto Bertoni, al taglio del nastro con la vicepresidente Chiara Canavese, il sindaco Franco Demaria, il consigliere provinciale Silvano Dovetta, assessori, consiglieri - Vogliamo celebrare l'anniversario con coloro che ci hanno seguito. Ci sono molte occasioni di condivisione per rivivere la storia di C'è Fermento. Tra queste iniziative, solo per la giornata di domenica 22 giugno, sarà possibile degustare straordinariamente la birra anche nel bicchiere delle passate edizioni, sarà un Revival delle scorse 15 edizioni".

Per celebrare il compleanno, il bicchiere 2025 ha il logo color grigio argento, lo stesso del braccialetto di caucciù e del gettone.

Il primo cittadino ha evidenziato l'importanza della manifestazione nell'ambito del territorio e l'apertura ai giovani che C'è fermento propone.

Riconfermata la presenza della Birroteca e della birra Terres CF 25, prodotta dal birrificio agricolo Kauss, e l’impegno alla sostenibilità con eVISO e C.S.E.A. di Saluzzo per azzerare, edizione dopo edizione, l’impatto climatico del salone.

I concerti si terranno ogni giorno a partire dalle 18.30 presso il cortile d’onore, con a seguire dj set.

Stasera venerdì 20 giugno, si alterneranno la theatrical post-punk stoner metal ironic band “The Schwabs” e il collettivo musicale “#Hahs21#“, che mescola musica elettronica con elementi di funk e jazz sperimentale.

Sabato 21 giugno, “Denim & Ties“, giovane cover band che propone rock moderno e contemporaneo, si intervallerà con il quartetto “33cl Band” dal repertorio hard rock e rock anni ‘70 e ‘80.

Domenica 22 giugno, infine, il power trio cuneese “Electric Confidence” presenterà i propri inediti ispirati all’alternative e hard rock, punk e blues, e la cantautrice “Erica ed altri musicanti” concluderà con sonorità etniche e ricercate.

Tutti i concerti sono ingresso libero. A seguire venerdì e sabato dj set fino a chiusura.

“C’è Fermento” è realizzato in collaborazione con la Città di Saluzzo e la Condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo, grazie al sostegno del main sponsor Isiline e di Acqua Eva, Ambiente Servizi, Arenanaways, Bus Company e Molecola.

Maggiori informazioni su www.cefermento.it o telefonando ai numeri 0175/43527 e 346/9499587.