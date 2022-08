Anche a Cuneo i misteriosi manifesti “Credo”: stasera alle 22 verrà svelato il mistero

Sono comparsi anche a Cuneo i misteriosi manifesti blu e gialli con la scritta bianca “Credo”, spuntati ormai in ogni angolo d'Italia. Abbiamo fotografato il camion 'vela' in partenza questa mattina, venerdì 12 agosto, da via Cascina Colombaro.

I colori farebbero pensare a un messaggio legato alla guerra in Ucraina. La parola a un movimento religioso. Siamo in fase di campagna elettorale e potrebbe anche trattarsi di una iniziativa politica a sorpresa? Secondo gli esperti, i colori richiamerebbero i colori della Lega di Matteo Salvini. O forse un lancio pubblicitario?

Al momento non è dato saperlo. Ci sono anche pagine social e un sito internet con tanto di conto alla rovescia. Il mistero verrà svelato alle 22 di questa sera, venerdì 12 agosto.