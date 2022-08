Mondovì, incendio all'interno del locale sottoposto a sequestro in mattinata

In mattinata l'ordinanza di chiusura per 15 giorni per motivi di ordine pubblico su disposizione della Questura di Cuneo, nel pomeriggio di oggi (giovedì 18 agosto) intorno alle 16 l'allarme per un incendio all'interno del locale.

Succede a Mondovì, all'interno del negozio Mustafin Market gestito da una cittadina originaria del Bangladesh.

Le fiamme avrebbero interessato alcune scaffalature di merce alimentare senza espandersi ad altre parti per il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Mondovì intervenuti insieme con i carabinieri locali.

Non risultano persone coinvolte. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.