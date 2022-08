Al Caffè Letterario di Bra si legge “Buonanotte, signor Tom” di Michelle Magorian

L’incanto della nuova vita si infrange però quando la madre costringe Willie a tornare a Londra. Tom, inquieto per la mancanza di notizie, decide di andare in città per sincerarsi delle condizioni del bambino. Riesce a trovarlo dopo una serie di peripezie, ma fa una terribile scoperta. Il finale non lo riveliamo, ma preparate i fazzoletti, non si sa mai…

“Buonanotte, signor Tom” è una favola semplice, di quelle che scaldano il cuore, un balsamo alla fine di una giornata pesante o storta. C’è così tanta tenerezza che non si può non sorridere. Ma, allo stesso tempo c’è così tanto dolore che non si può non provare pena per il piccolo Willie, il quale sarà forte e coraggioso, come solo l’eroe di una fiaba sa essere. E scoprirà che nel suo cuore può esserci posto sia per la gioia che per la sofferenza e che entrambe sono indispensabili per un cammino di crescita.