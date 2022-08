Boselli sul parcheggio in piazza Europa: "Non va realizzato, è un'opera non necessaria"

Giancarlo Boselli, consigliere comunale per la lista Indipendenti, negli ultimi giorni sta riaccendendo il dibattito sul futuro di piazza Europa, tema molto sentito a Cuneo. Qui è prevista la costruzione di un parcheggio sotterraneo.

Ma in tanti dicono di no. Tra questi c'è anche il neo consigliere: "Stiamo lavorando per chiedere al sindaco e alla maggioranza di non realizzare il parcheggio. Sarebbe una decisione non solo giustificata ma molto apprezzata dai cuneesi. Segnerebbe una svolta positiva per la nuova amministrazione, capace di cambiare idea alla luce di una situazione molto cambiata da quando l’opera fu immaginata:

- è un’opera non necessaria;

- che distruggerà un luogo che è un simbolo della sfida ambientale della città;

- è uno spreco ingente di denaro pubblico;

- distolto da interventi che invece sarebbero davvero necessari per la riqualificazione di zone caratterizzate da marginalità sociale degrado

- è in contrasto con la lotta al cambiamento climatico.