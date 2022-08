Tragedia a Vernante: nella notte, ritrovato morto un escursionista milanese

Era uscito per una passeggiata in montagna, ma non ha fatto ritorno al suo albergo nel Comune di Vernante: per questo, alla ricerca dell'uomo, un milanese di 75 anni in vacanza nella Granda, sono partiti i soccorsi.

Usciti poco prima delle 22.30, i soccorritori - le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico di Cuneo e Limone Piemonte, che hanno coordinato le ricerche in collaborazione con Guardia di Finanza, Carabinieri di Limone Piemonte e Vigili del Fuoco di Cuneo, oltre ad alcuni volontari del posto - hanno rinvenuto intorno alle 00.30 il corpo senza vita di Luigi Olivero, classe 1947. Il ritrovamento è avvenuto nella zona tra tetto Ciastel e tetto Renetta, oltre il birrificio Troll, non distante dall'ultimo punto segnalato dal Garmin della vittima, che trasmetteva i percorsi e la posizione al figlio, in contatto con i soccorritori.

Non è chiaro, al momento, se si sia trattato di una morte naturale per malore o se l'uomo sia scivolato, riportando un trauma che ne abbia causato il decesso: a chiarire la dinamica della morte sarà l'autopsia, che dovrebbe essere effettuata probabilmente oggi.