A Peveragno torna la Festa della Provvidenza

Torna anche quest'anno la festa peveragnese del «Santuario della Provvidenza» (edificato a seguito di una apparizione mariana e miracolosa guarigione di un residente nella zona), l’ultima domenica di agosto, organizzata col patrocinio di Comune e Pro Loco.

I Rosari continueranno sino a venerdì 26 agosto, alle 20.30. Sabato 27 agosto, alle 20.45, partirà dal Monumento ai Caduti in circonvallazione peveragnese, in via Gavotto e via Agnella Soprana, la Fiaccolata tradizionale, seguita alle 21 dalla Santa Messa al Santuario, all’aperto. Un'altra funzione religiosa sarà celebrata alle 9 del 29 agosto, come sempre per ricordare frazionisti e benefattori defunti.

Riparte, con le difficoltà che vi son ovunque, anche la parte "profana" di divertimenti popolari. Sabato 27, dalle 14.30, la gara di bocce «alla petanque» propone il VI Memorial Giacomino Macagno, dedicato allo scomparso maestro peveragnese, presidente della Banda Musicale, uno dei grandi promotori di questa festa (oltre che appassionato di bocce e ballo). Sarà a coppie sorteggiate, iscrizione 5 euro, rimborsati dopo aver vinto due partite, riservato a frazionisti, peveragnesi e residenti nei Comuni limitrofi ("esclusi accoppiamenti A e B", bocce vuote). Dopo la Funzione religiosa, alle 21.45 è previsto il concerto della Banda Musicale.

Domenica 28, dalle 15.30, partiranno giochi per adulti e bambini, con lo spettacolo del Mago Contini, truccabimbi e palloncini. Alla sera sempre presente sarà il Mago e sarà servito il tradizionale American Dinner (la "Cena americana", hamburger e patatine), da prenotare al 377/1034814 entro sabato 27.