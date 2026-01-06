Inverno in Valle Stura: mesi ricchi di esperienze tra natura, tradizioni e gusto

Finite le feste, il Consorzio Valle Stura Experience continua a proporre numerose attività per vivere la valle anche durante la stagione invernale, tra escursioni nella natura, appuntamenti dedicati alle tradizioni locali ed esperienze legate alle eccellenze gastronomiche del territorio.

Il primo appuntamento è in programma domenica 11 gennaio con una ciaspolata alla scoperta di un’antica mulattiera che collega il borgo di Aisone alle borgate di Demonte. Al termine dell’escursione è prevista la visita alla mieleria locale L’Ape DOC, con degustazione dei mieli e visita aziendale. Costo: 20 € a partecipante.

Il programma prosegue domenica 25 gennaio con una nuova ciaspolata con partenza dal Rifugio Olmo Bianco, alla scoperta dell’anfiteatro naturale di Bergemolo e delle sue antiche borgate. Il rientro in rifugio sarà accompagnato dal pranzo, a conclusione dell’esperienza. Costo: 35 € a partecipante.

Sabato 31 gennaio, appuntamento presso la Porta di Valle – Valle Stura per un laboratorio dedicato alla tradizione: i partecipanti potranno scoprire l’arte di realizzare i crouset, mettendo le mani in pasta e portando a casa quanto prodotto. Il laboratorio sarà condotto dalle signore del gruppo delle Rasdouireto. Costo: 25 € a partecipante.

Nel mese di febbraio, quattro appuntamenti dedicati all’imparare a cucinare da zero. Insieme al cuoco Daniele Banfo, presso la cucina del Fungo Reale di Valloriate, ogni martedì sera sarà dedicato a una tipologia di piatti: antipasti, primi, contorni e secondi. Ogni incontro si concluderà con la degustazione conviviale dei piatti preparati.

Proseguono inoltre gli appuntamenti di “Una valle per scoprire”, esperienze culturali pensate per famiglie con bambini dai 0 ai 6 anni.

Sabato 10 gennaio ad Aisone presso la Crusà, ore 15.30

Sabato 24 gennaio a Demonte, presso il Baby Parking La Nià, ore 11.00

Le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNI4t2ZkNMMaRkKpRXYm3LEiTO2-Qp6UrUC vuPhMDjIpqDoA/viewform

Continuano infine le visite guidate a Palazzo Borelli (Demonte) per l’inverno 2026:

Domenica 25 gennaio alle ore 10.30 e 15.30

Venerdì 21 febbraio alle ore 17.00, visita animata con le maschere del Carlevè et Demount

Sabato 22 febbraio alle ore 10.30

Per maggiori informazioni e prenotazioni: Porta di Valle - Valle Stura +39 328 2032182 / portadivalle@vallesturaexperience.it