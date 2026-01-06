 / Attualità

Attualità | 06 gennaio 2026, 17:20

Mondovì, il Raduno delle mongolfiere si chiude con lo spettacolare passaggio degli aerei dell'Aeroclub di Torino [FOTO E VIDEO]

Un'edizione da incorniciare per la manifestazione che, anche quest'anno, ha richiamato migliaia di persone

Fotografie di Valerio Giraudo

Si è chiuso con il volo di oggi pomeriggio, mercoledì 6 gennaio, il 36° Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania a Mondovì

Un evento che  ha reso la Città capitale del volo in mongolfiera e che quest'anno ha accolto piloti ed equipaggi provenienti da tutta Europa con oltre 30 palloni in volo, tra i quali forme speciali e un enorme dirigibile ad aria calda. 

Uno spettacolo per grandi e bambini, iniziato lo scorso sabato con il "Nightglow" e proseguito fino a oggi con una presenza straordinaria da parte del pubblico. 

Oggi il "gran finale" con il passaggio degli aerei dell'Aeroclub di Torino sopra alle mongolfiere al campo di decollo in corso Inghilterra, prima della "caccia alla volpe" che chiude ufficialmente la gara tra gli equipaggi e il raduno dell'Epifania, con numeri davvero record. 

Di seguito vi proponiamo gli splendidi scatti di Valerio Giraudo.

Arianna Pronestì

