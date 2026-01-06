Mondovì, il Raduno delle mongolfiere si chiude con lo spettacolare passaggio degli aerei dell'Aeroclub di Torino [FOTO E VIDEO]

Si è chiuso con il volo di oggi pomeriggio, mercoledì 6 gennaio, il 36° Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania a Mondovì.

Un evento che ha reso la Città capitale del volo in mongolfiera e che quest'anno ha accolto piloti ed equipaggi provenienti da tutta Europa con oltre 30 palloni in volo, tra i quali forme speciali e un enorme dirigibile ad aria calda.

Uno spettacolo per grandi e bambini, iniziato lo scorso sabato con il "Nightglow" e proseguito fino a oggi con una presenza straordinaria da parte del pubblico.

Oggi il "gran finale" con il passaggio degli aerei dell'Aeroclub di Torino sopra alle mongolfiere al campo di decollo in corso Inghilterra, prima della "caccia alla volpe" che chiude ufficialmente la gara tra gli equipaggi e il raduno dell'Epifania, con numeri davvero record.

Di seguito vi proponiamo gli splendidi scatti di Valerio Giraudo.