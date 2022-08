Beinette, camminata culturale ai Paschi e visita guidata della Pieve

Sabato 27 agosto «Antibo Terre dei Bagienni», organizzazione di volontariato intercomunale, erede della beinettese «Terra dei Bagienni», con patrocinio comunale ed in collaborazione con la Azienda agricola dei Paschi di Bassignana, organizza una camminata culturale nella zona dei Paschi di Beinette e la visita guidata alla Pieve, coi suoi stupendi affreschi.

L’appuntamento è alle 14,30 da Madonna della Pieve. Il programma vien presentato, in locandina, poeticamente.

"Faremo la conoscenza con signori e contadini, monaci e viaggiatori, che, attraverso i secoli hanno seguito, addomesticato e utilizzato l’acqua delle risorgive che punteggiano il nostro territorio - dicono gli organizzatori - Seguiremo i fontanili sino alla Azienda Agricola Bassignana, per scoprire che in quest’acqua limpidissima si allevano pesci pregiati, le trote che da sempre allietano le tavole dei buongustai locali. Sulla via del ritorno, ci daremo l’appuntamento per altri passi, altri sogni ad occhi aperti sulle antiche vie, tra la foresta e i campi".

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 389.2662093.