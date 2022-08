Al voto, Marta Giovannini candidata del Terzo Polo con Luigi Marattin (Italia Viva)

Giovedì 18 agosto, durante l’Assemblea nazionale di Italia Viva, dopo l’intervento politico di Matteo Renzi, sulle scelte impegnative affrontate, condivise con Azione, anche per le candidature territoriali, il presidente Ettore Rosato ha letto le candidature nei vari collegi d'Italia cui sono seguiti diversi interventi degli iscritti e poi le votazioni.

Per il nostro territorio è stata candidata alla Camera, nel collegio plurinominale P02 del Piemonte 2 e cioè per Cuneo Alba, Asti, Alessandria, Marta Giovannini in seconda posizione rispetto al parlamentare uscente Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze ed estensore, assieme al gruppo di colleghi di Italia viva e di Azione, del programma elettorale del terzo polo #ItaliaSulSerio presentato mercoledì scorso in Senato, mentre la coordinatrice di Cuneo Anna Bracco è stata candidata all’uninominale del senato di Alessandria e al quarto posto nel collegio plurinominale del Senato Piemonte 2.

#ItaliaSulSerio è il progetto coraggioso di Italia Viva e Azione, dei liberali, riformisti, e garantisti, degli europeisti e atlantisti che hanno scelto di portare avanti l'agenda Draghi e la salvaguardia del PNRR.

“Dopo anni di impegno politico a favore del riformismo , per una politica davvero liberal democratica, e' stato un onore sentir leggere il mio nome dopo quello, di Luigi Marattin che stimo per competenza e lungimiranza.

E' una nuova grande avventura che, spero, mi permetterà di dar voce al terzo polo sul nostro territorio e al nostro territorio nel prossimo Parlamento che , spero, importantissimo alla serietà alla competenza.

Come coordinatrice provinciale di Italia Viva ero pronta ad iniziare la campagna ettorale per il miglior risultato del mio partito e del neonato terzo polo che è la vera novità di queste elezioni; l'unica alternativa al populismo e all'estremismo, sia di destra che di sinistra; al grillismo e all' immobilismo dei soliti NO a tutto ciò che e' cambiamento, anche quando è necessario e apre prospettive.”

Francesco Hellmann, coordinatore di IV con Marta Giovannini sarà al suo fianco in questa nuova avventura che lo vede impegnato su tutto il cuneese ove è in campo, nel collegio uninominale della Camera, l'on Enrico Costa , già ministro del Governo Renzi.





“Esprimiamo la nostra soddisfazione per la presenza femminile nel cuneese. La candidatura di Marta Giovannini nel terzo polo #ItaliaSulSerio, con Italia Viva e Azione, per le prossime elezioni politiche nel collegio Piemonte 2 e' motivo di soddisfazione, per noi sostenitori di questa nuova proposta politica.