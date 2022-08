Forza Italia, Franco Graglia designato commissario a Cuneo

È durata poco la funzione di coordinatore cuneese di Forza Italia di Antonello Lacala, chiamato pochi mesi fa a seguire la campagna elettorale a Cuneo dopo l’abbandono di Vincenzo Colucci, passato al “Centro per Cuneo”.

Al posto di Lacala il coordinatore provinciale e sindaco di Boves Maurizio Paoletti, d’intesa con il presidente Alberto Cirio e il coordinatore regionale Paolo Zangrillo, ha designato commissario cittadino il consigliere regionale, ex sindaco di Cervere e attuale vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.

“Nei giorni scorsi – recita una nota stampa del partito provinciale firmata da Paoletti - ho affidato al già vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, il ruolo di commissario per Forza Italia della Città di Cuneo. Sono certo che saprà portare quell’entusiasmo e quella dedizione ai colori azzurri che ha sempre dimostrato in provincia anche in una città che storicamente è difficile per il nostro partito”.

In effetti, pesa a Forza Italia la mancanza di almeno un proprio rappresentante in Consiglio comunale nella città capoluogo di provincia (l’ultimo era stato Massimo Garnero, eletto nel 2017 sotto il vessillo forzista ma poi passato a Fratelli d’Italia, di cui oggi è capogruppo).

Deludenti i risultati alle recenti amministrative dove a Cuneo Forza Italia ha ottenuto, insieme all’Udc, appena 326 voti, pari all’1,45%.

Commenta Franco Graglia: “Ringrazio prima di tutto Antonello Lacala per il prezioso lavoro svolto fino ad oggi in città. Assumo come sempre l’incarico con spirito di servizio promettendo di lanciare il cuore oltre l’ostacolo, portando il mio contributo, vista anche l’imminente appuntamento elettorale.

Non ci possiamo nascondere però: sarà un impegno gravoso e da solo non potrò raggiungere alcun risultato. I piccoli e medi Comuni cuneesi da sempre – osserva Graglia - ci regalano grandi soddisfazioni mentre paghiamo un prezzo alto in termini di consensi nelle grandi città, ad eccezione di Alba, e in particolare nel capoluogo di provincia.

La realtà è che non ce ne siamo mai occupati in prima persona. Sono a disposizione del partito, dei vertici che mi hanno chiesto di occuparmene: sono abituato a metterci la faccia ed i compiti ardui non mi spaventano. Ci dedicherò del tempo, ci metterò tutto l’impegno e la passione, come faccio ogni giorno in tutte le cose, sperando di ottenere qualche risultato.

Ringrazio Maurizio Paoletti, Paolo Zangrillo e Alberto Cirio, il direttivo provinciale per la fiducia, e spero di non deluderli. Chiedo il loro aiuto, ma soprattutto lancio un appello a tutti i moderati e al mondo civico perchè si unisca nella riorganizzazione di Forza Italia a Cuneo.

Credo in un progetto che apra Forza Italia portando persone e idee nuove per avere di nuovo un partito di centrodestra moderato, popolare forte e capace di lasciare il segno nelle politiche locali e nazionali”.