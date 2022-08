Andrea e Fabio, i due 'graziellisti' di Peveragno, sono partiti alla volta di Roma

E' cominciata ufficialmente nella notte di sabato 20 agosto l'avventura di Andrea e Fabio, i due peveragnesi amanti della graziella e delle imprese un po' folli: nello specifico, percorrere nell'arco di una settimana - e in sella a due grazielle - la distanza da via Roma a Peveragno a via Peveragno nella capitale. Per un totale di 620 km.



Alla partenza, presente anche il sindaco di Peveragno Paolo Renaudi che proprio nella giornata di sabato ha ricevuto i due 'graziellisti' in Comune - assieme alla vicesindaco Vilma Ghigo, all'assessore Simone Marchisio e al consigliere Flabio Battifollo - , consegnando loro un gagliardetto di riconoscimento da portare in municipio a Roma.



Si è aperto oggi il secondo giorno di viaggio completo. Rispetto al primo, la pagina Instagram 'Graziellando' ha già regalato ai tanti curiosi e appassionati un riassunto: "Abbiamo sudato ogni metro per arrivare a Montezemolo e, successivamente, nei vari 'munta e cala' dell’Aurelia ma nonostante tutto le gambe, e soprattutto la testa, hanno reagito alla grande - hanno detto Andrea e Fabio - . Siamo arrivati ben oltre la tappa stabilita, percorrendo un totale di 150 km in oltre 12 ore di viaggio!"



"Volevamo ringraziare tutti quelli che alla partenza hanno dedicato 10 minuti del loro sabato sera per venire a salutarci e darci la carica e, anche, quelli che l'hanno fatto tramite Instagram e messaggi: siete tantissimi ed è anche grazie a voi che troveremo la forza per proseguire il viaggio".