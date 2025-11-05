La famiglia di Luigi Melano Rossi dona nuovi documenti al Comune di Vicoforte

Dopo una prima significativa donazione da parte degli eredi di Luigi Melano Rossi, accettata dal Comune nel mese di giugno, sono stati donati altri interessanti documenti.

Mercoledì 29 ottobre, la signora Guglielma Fulcheri vedova Rossi, accompagnata dai signori Elio Sartorio e Gianfranco Somà, ha consegnato al Comune lettere e documenti privati, oltre ad articoli di giornali dell’epoca che ricordano Luigi Melano Rossi, personaggio eclettico nato a Vicoforte nel 1853 e deceduto a Le Havre nel 1934. Pur essendo emigrato giovanissimo negli Stati Uniti ed aver vissuto soprattutto a Boston, lavorò e viaggio molto, ma non dimenticò mai il suo paese ed in particolare il Santuario della Madonna di Vico il cui grande interesse si rileva proprio da diversi documenti e lettere.

"Ringraziamo ancora gli eredi di Melano Rossi per la loro generosità - il commento del sindaco, Gian Pietro Gasco -. Con loro e altri studiosi di questo insigne Vicese valuteremo la possibilità di esporre, in un’apposita mostra a lui dedicata, alcuni dei suoi scritti e delle sue opere".