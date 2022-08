Si intraversa camion carico di rum sulla sp7: strada chiusa tra Pollenzo e Cherasco, traffico in tilt [FOTO]

Mattinata di passione per chi deve raggiungere Alba, Bra e tutta la zona. La provinciale 7, tra Cherasco e Pollenzo, è infatti chiusa per la presenza di un mezzo pesante intraversato in modo tale da ostruire completamente la carreggiata.

L'alternativa possibile per raggiungere la zona è la statale 231, fino a prima dell'incidente interessata da lavori di bitumatura. Sono stati sospesi proprio per consentire un passaggio. Il traffico è in tilt, pesanti le ripercussioni.

La strada resterà chiusa per molte ore, in quanto le operazioni di rimozione del mezzo saranno lunghe e complicate. Bisognerà prima, infatti, recuperare tutto il carico, costituito da centinaia di bottiglie di rum.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Alba, che hanno provveduto a estricare il conducente dall'abitacolo. E' stato trasportato all'ospedale di Verduno per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preozzupazione.

Non ci sono altri mezzi coinvolti nel sinistro.