Partono i lavori di riqualificazione del Borgheletto a Mondovì Breo: un intervento da 2 milioni di euro

Prenderà il via tra pochi giorni il cantiere per il primo lotto di riqualificazione del Borgheletto, a Mondovì Breo.

E' uno tra gli interventi più attesi: un progetto da circa da 2 milioni di euro che interesserà l'antico rione comprendente via Beccaria, via Alessandria, piazza San Pietro, vicolo Martinetto, via Meridiana, piazza Cesare Battisti e piazza San Pietro da dove il percorso si ricongiungerà alla già rinnovata via Sant’Agostino.

L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione con cubetti in pietra di Luserna e lastre del medesimo materiale in prossimità di piazzette e incroci, dell’arredo urbano e dell’illuminazione.

La viabilità verrà poi modificata con un'ampliamento dell'area pedonale che includerà il tratto da da piazza Roma a piazza Cesare Battisti e il ripensamento dei parcheggi.

I lavori sono stati affidati alla ditta L.M.G. Building srl di Corteno Golgi di Brescia. Circa un anno il tempo stimato per la consegna del progetto finito.

Il cantiere partirà il 25 agosto e pertanto sono previste le seguenti

MODIFICHE ALLA VIABILITA'

Dal 25 agosto fino a fine lavori: DIVIETO DI TRANSITO in piazza S. Pietro nella parte rialzata;

dal 5 settembre a fine lavori DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nella restante parte di piazza S. Pietro e in via Meridiana; DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza C. Battisti;

Sempre dal 5 settembre il traffico veicolare sarà regolamentato in questo modo:

I veicoli autorizzati al transito nella ZTL di Breo con l'accesso da piazza S. Pietro potranno entrare e uscire da piazza S. Maria Maggiore percorrendo via S. Agostino e via Piandellavalle in doppio senso di circolazione;

I veicoli di residenti e aventi diritto di via Cottolengo, via Trona e vicolo del Teatro potranno transitare in doppio senso di circolazione in via Cottolengo con ingresso e uscita da piazza Toscana.