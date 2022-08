Giovedì l'ultimo saluto a Manuele Giubergia, morto in un incidente a 35 anni

Si svolgeranno giovedì 25 agosto i funerali di Manuele Giubergia, il 35enne di frazione Ronchi di Cuneo deceduto la scorsa domenica in un drammatico incidente stradale sul ponte del sale a Borgo San Dalmazzo.

Il giovane era in sella alla moto, assieme ad una ragazza che, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Manuele, invece, non ce l'ha fatta. E' morto dopo lo scontro con il guardrail, in una giornata e in un weekend drammatici sul fronte degli incidenti sulle strade della Granda.

Il ragazzo, operaio, lascia la mamma Rosanna e il papà Silvio, Francesca, i fratelli Ivan e Serena e i parenti tutti.

Proprio la sorella Serena, nella giornata di ieri, ha pubblicato alcune foto del fratello accompagnate da queste parole: "Non riesco ad immaginare una vita senza di te.. io non voglio stare senza di te!!!Manu… non lasciarmi mai, stammi vicino ti prego e aiuta mamma e papà a superare questo dolore atroce.. Fratellino mio".

Il funerale si svolgerà nella parrocchia di Ronchi, dove domani sera 24 agosto sarà recitato il Rosario, alle 20. La salma sarà tumulata nel cimitero locale. Il 31 agosto sarà celebrata la messa di Settima e il 24 settembre quella di Trigesima, entrambe alle 18.