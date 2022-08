Cuneo, in corso Francia via ai lavori per la rotonda all'incrocio con via Giordanengo

Prenderanno il via lunedì 29 agosto i lavori per la realizzazione della rotonda all'intersezione tra corso Francia e via Giordanengo.

L’intervento in oggetto rappresenta l’ultimo tassello del più ampio intervento compreso nel progetto “Periferie al centro – Azioni di valorizzazione urbana per il miglioramento della qualità della vita” (azione 7) che prevedeva la riqualificazione architettonica e funzionale del tratto di corso Francia compreso tra corso Gramsci e via Giordanengo (per maggiori dettagli: https://www.comune.cuneo.it/periferie-al-centro/gli-interventi/completamento-asse-rettore.html).

Nello specifico i lavori interesseranno l’area di corso Francia compresa tra il nuovo ingresso del campo d’atletica Walter Merlo (civ. 30) e l’ingresso carraio del complesso Pegaso (civ. 14/D) adiacente al distributore Agip, mentre per quanto riguarda via Giordanengo sarà chiusa presso l’intersezione con corso Francia.

I lavori, eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla Massucco Costruzioni Srl e dalla Ramero Aldo & C. Srl di Cuneo, consisteranno nella rimozione del manto stradale esistente, scavo di sbancamento, preparazione della nuova fondazione stradale e nell’impostazione della nuova rotatoria nell’intersezione con via Giordanengo, con predisposizione di nuove dorsali di sottoservizi.

L’intervento durerà indicativamente fino al 16 settembre, periodo durante il quale l’area sarà totalmente interdetta al traffico veicolare (sarà invece consentito il transito a pedoni e ciclisti in percorsi dedicati).

A questa prima fase seguiranno i lavori di rifinitura della nuova rotatoria, durante i quali il corso verrà riaperto al traffico veicolare.