Successo a Ceva per il Summerlab con il CfpCeMon

Si è conclusa la scorsa settimana la prima fase del Summerlab, l'iniziativa estiva del Cfpcemon dedicata ai bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni, realizzata grazie al supporto della Fondazione CRC, Bando Estate Insieme.

Un bilancio estremamente positivo, come testimoniano le espressioni di gratitudine da parte delle famiglie, entusiaste per l'esperienza educativa e ludica offerta ai loro figli in un ambiente sicuro e accogliente.

Il cuore del Summerlab sono stati i suoi laboratori diversificati, che hanno permesso ai giovani partecipanti di esplorare nuove passioni e sviluppare nuove competenze. Un ringraziamento speciale va a tutti gli esperti che hanno messo a disposizione la loro professionalità e la loro passione, rendendo ogni laboratorio un'occasione unica di crescita: Colomba Ferraris dell'Associazione Telamundi per il Laboratorio di cucito, Erik Giordanetto per il Laboratorio di informatica, Francesca Bruno per il Laboratorio natura, Raffaella Anselmi per il Laboratorio teatro, Barbara Doviziano Zoppo per il Laboratorio giochi di società, Andrea Basso per il Laboratorio di cucina, Martina Colombo per il Laboratorio di musica e libri, Ferdinando Garabello per il Laboratorio di meccanica, Annalisa Comino per il Laboratorio di estetica e l'associazione Ceva nella storia.

La visita didattica alla "Città dei Talenti" ha poi arricchito ulteriormente il percorso, offrendo spunti e stimoli preziosi.

Summerlab ha offerto anche e soprattutto un importante supporto nello svolgimento dei compiti, alleggerendo il carico delle famiglie e garantendo ai ragazzi un rientro a scuola più sereno. Ma non è ancora finita: sono infatti ancora disponibili alcuni posti per l'ultima settimana dell'iniziativa (dal 1° al 5 settembre) pensata in particolare per chi desidera completare i compiti e prepararsi al meglio per il rientro scolastico.

Ricordiamo che il bando prevedeva una compartecipazione alle spese da parte delle famiglie, ma anche l'opportunità di accedere a 5 posti gratuiti a settimana per chi presenta un ISEE inferiore a 10.000 euro.

Se desiderate che i vostri figli concludano l'estate con un'esperienza stimolante, educativa e divertente, non perdete questa ultima occasione! Per informazioni e iscrizioni sugli ultimi posti disponibili, vi invitiamo a contattare il Cfpcemon. 0174701284 oppure https://cfpcemon.it/v/formazione/summerlab-ceva