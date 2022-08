Garessio, due auto si scontrano sulla Provinciale per Pamparato

Non ha fortunatamente provocato feriti gravi l’incidente verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, domenica 28 agosto a Garessio, dove due auto che stavano percorrendo in direzioni opposte la Provinciale 178 per Pamparato sono andate a scontrarsi lateralmente. Molta paura, per gli occupanti i due veicoli, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.

Presenti sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Garessio, il 118 di Garessio e il personale della Provincia per la pulizia del manto stradale.