La cantautrice Mille apre a Saluzzo il grande concerto di Max Gazzè di mercoledì 7 settembre

Sarà Elisa Pucci, in arte Mille, cantautrice e musicista romana, ad aprire lo spettacolo di Max Gazzè di mercoledì 7 settembre alle 21 presso Il Quartiere a Saluzzo.

L’artista debutta nel 2020 con “Animali”, cui seguono “La vita le cose”, “Quella di Sempre”, “Cucina Tipica Napoletana”, “I Pazzi”, “Denti”. Scrive e pubblica i relativi videoclip come fossero un lungometraggio a puntate, una sorta di intreccio di fotografie su pellicola. È tra i vincitori di Musicultura 2021 e riceve il “Premio della Critica Cesanelli” per la canzone “La Radio” che fa parte della tracklist del suo disco d’esordio al quale sta attualmente lavorando. Vincitrice del 1mnext, il suo ultimo singolo è “Sì, signorina” che ha presentato sul palco del concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Mille ha un progetto parallelo di musica elettronica chiamato Moseek, con cui ha partecipato ad X Factor nel 2015 e, attualmente, suona in Italia e oltre confine.

A seguire il concerto di Max Gazzè, performer da palcoscenico di fama internazionale e precursore di mode e temi, che chiuderà il programma di Occit’amo ed è inserito nel calendario di Suoni delle Terre del Monviso.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita su ticketone.it e presso i rivenditori autorizzati al costo di 23 euro. Per l’accesso di spettatori portatori di disabilità (ingresso omaggio) contattare info@suonidalmonviso.it o 349/3282223 o 349/3362980. Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 5 anni