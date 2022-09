Big Eyes Coin, Cronos e Cardano: le criptovalute da tenere d'occhio nei prossimi mesi

La convinzione è che gli uomini pianificano costantemente l'aggiornamento dei loro portafogli, implementando le necessarie strategie di gestione del rischio. Al contrario, i ragazzi contano ciò che resta del loro REKT ed escono dal mercato.

Che siate tra gli uomini, che manteniate la vostra posizione di operatori attivi sul mercato delle criptovalute o che siate un ragazzo che sta cercando di diventare uomo, conoscere le criptovalute con prospettive positive nei prossimi mesi può aiutarvi a prendere una decisione finanziaria redditizia.

Questo articolo esamina Big Eyes Coin (BIG) , Cronos (CRO) e Cardano (ADA), tre criptovalute che gli esperti ritengono possano avere una corsa progressiva nei prossimi mesi, sulla base di analisi. Scopritele qui di seguito:

Cronos (CRO): dare vita all'utilità della blockchain

Cronos (CRO) è il token di utilità per l'exchange Crypto.com, un'organizzazione di servizi di pagamento, trading e finanziari. Viene utilizzato per pagare le commissioni di transazione sulla piattaforma e viene puntato per qualificarsi per vari altri incentivi e premi sulla borsa, tra cui cashback, sconti su varie transazioni, ecc.

Il token funziona sulla catena Cronos, un ecosistema compatibile con Ethereum e basato su Cosmos che consente il porting diretto di smart contract e dApp in ETH.

Il token Cronos (CRO) è attualmente osservato da oltre 707.000 persone in attesa del segnale giusto per entrare nel progetto al momento giusto. Vanta oltre 3 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato e ha raggiunto un ATH di 0,9 dollari durante l'ultimo rally del mercato toro.

Le speranze di Cronos (CRO) di superare l'attuale ATH sono alte se il mercato toro dovesse tornare. Prima di allora, gli analisti ritengono che la società debba compiere una corsa progressiva che la porti a guadagnare molto rispetto all'attuale prezzo di mercato. Cronos (CRO) dovrebbe essere nella vostra lista di osservazione perché non si può mai dire; le analisi degli esperti potrebbero rivelarsi corrette.

Cardano (ADA): alcune delle più grandi menti della criptovaluta

Cardano è una delle criptovalute più importanti nel mercato delle monete nonostante il suo prezzo basso. La criptovaluta è presente nelle watchlist di oltre 2,2 milioni di persone con una capitalizzazione di mercato di circa 14,6 miliardi di dollari, all'ottavo posto su Coinmarketcap.

Secondo gli sviluppatori, Cardano è una blockchain proof-of-stake (PoS) per "Changemakers, innovatori e visionari" che fornisce gli strumenti e le tecnologie necessarie per creare infinite possibilità.

Ogni novità aggiunta al progetto viene sottoposta a un intenso rigore accademico per garantire che la Blockchain rimanga stabile e duratura e che le potenziali insidie vengano stroncate sul nascere prima che si verifichino.

Cardano (ADA) viene venduto a un prezzo di mercato leggermente inferiore a 0,5 dollari. Ma ci sono speranze che possa tornare ai massimi storici di 3,10 dollari raggiunti nel settembre 2021. Gli analisti ritengono che ciò avverrà solo nel lungo periodo, ma la possibilità di un progressivo entro i prossimi mesi è elevata.

Al momento si consiglia ai possessori di tenere il titolo con la speranza di ottenere ritorni redditizi, mentre i potenziali acquirenti dovrebbero sempre ricordarsi di non impegnare più di quanto possano permettersi.

Big Eyes Coin (BIG): un nuovo punto di vista sulle monete Meme tradizionali

Big Eyes Coin (BIG) è in prevendita e sarà presto lanciata sul mercato delle criptovalute. Con il fermento e il clamore attorno alla nuova moneta meme che potrebbe scalzare Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), gli analisti ritengono che un ingresso anticipato possa essere vantaggioso e meno rischioso.

Big eyes Coin (BIG) ha un forte sostegno da parte della comunità e l'impegno dei suoi sviluppatori per la sua crescita e quella degli utenti, il che indica che non sarà un progetto di breve durata.

Il nuovo progetto di criptovaluta mira ad aiutare gli utenti a esplorare i vantaggi dell'ecosistema DeFi, sfruttando i NFT. Inoltre, mira ad aumentare ulteriormente l'adozione attraverso strategie di marketing efficaci, come concorsi e incentivi che garantiranno la penetrazione del mercato.

Big eyes Coin (BIG) sarà un ecosistema blockchain autosufficiente focalizzato sulla crescita degli utenti. Promette responsabilità, trasparenza, beneficenza e sicurezza degli utenti.

Queste caratteristiche contribuiscono al grande ottimismo che circonda la nuova moneta meme con utilità DeFi. Gli esperti ritengono che sia opportuno monitorare i progressi e i passi avanti della criptovaluta e che un ingresso anticipato nel progetto potrebbe essere vantaggioso.