Bra, il binomio artistico formato da Vittoria Morino e Melissa Marangon trionfa al Foligno Danza Festival

Nuovo successo per la Scuola 'Arte e Danza' di Bra. Vittoria Morino e Melissa Marangon hanno trionfato al Foligno Danza Festival che si è tenuto dal 1° al 4 settembre.

A questo Festival Internazionale della Danza le giovani ballerine braidesi si sono classificate al primo posto con 'Metamorfosi', per la coreografia di Donatella Poggio, che ancora una volta dimostra le sue capacità creative ampiamente riconosciute a livello internazionale.

La seconda edizione di Foligno Danza Festival è stata sostenuta dal Comune di Foligno e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.

Il progetto ha contato sulla direzione artistica di Alessandro Rende, ballerino e curatore di eventi internazionali, in collaborazione con l’Associazione Spazio Danza di Foligno diretta da Patrizia e Maura Bocci. L’evento, che ha richiamato danzatori, addetti ai lavori e appassionati da tutt’Italia, ha trasformato la città in una vivace 'capitale dell’arte tersicorea', dove la danza, oltreché proporsi nei luoghi deputati, Auditorium San Domenico e Auditorium Santa Caterina, si è riversata anche nelle vie del centro storico.

Le esibizioni del concorso si sono svolte, per la danza classica, sotto gli occhi della giuria formata da Tadeusz Matacz direttore della John Cranko Schule, Oliver Matz direttore della Zurich Dance Academy, University of the Arts, Clarissa Mucci dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, Giulia Rossitto docente della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano e Alessandro Rende, danzatore del Teatro dell’Opera di Roma, maître de ballet e direttore artistico.

Per il contemporaneo Eugenio Buratti, direttore DAW – Dancer at Work, docente dell’Académie de Danse Princesse Grace di Monte Carlo, Roberta Ferrara, coreografa e direttrice artistica della Compagnia Equilibrio Dinamico, Michele Pogliani, coreografo internazionale e direttore di MP3 Project e MPTRE Dance Company.

Ci ha pensato il tandem di ballerine braidesi a metterli tutti d'accordo. Naturalmente è grande la gioia e la soddisfazione per questo ennesimo traguardo.

Ecco un piccolo assaggio con le parole della straordinaria Donatella Poggio che ha forgiato i due talenti: "Prime! Che dire, fiera delle mie due muse, Vittoria Morino e Melissa Marangon, della mia coreografia. Grazie grazie a tutti! Al Foligno danza festival, ad Alessandro Rende per tutto quello che ha creato, la sua ospitalità ed eleganza, a tutti i giudici, alle colleghe che ho incontrato e che hanno arricchito queste giornate. Portare il nome della città di Bra con Arte Danza mi riempie di gioia tra queste scuole importanti quali Livorno, Rieti, Venezia, Piacenza, Pescara e altre. Grazie a chi crede in noi".

Pollice in su!