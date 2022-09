In 200 fino al Colle delle Finestre per la marcia “Attraverso la Memoria”

Hanno partecipato in oltre 200 ieri, domenica 4 settembre, alla marcia “Attraverso la memoria” fino al Colle delle Finestre per ricordare la traversata degli ebrei nel 1943.

La delegazione francese è partita da Saint Martin Vesubie luogo da cui, tra il 9 e il 13 settembre 1943, circa mille ebrei salirono i sentieri che conducevano in Italia, attraverso il Colle delle Finestre (m.2474) e il Colle Ciriegia (m.2543), per sfuggire al feroce sterminio nazifascista. Profughi da tutta Europa, tra cui bambini di pochi mesi e persone anziane, scesero in Valle Gesso alla ricerca di un rifugio. Per 349 di loro ci fu purtroppo un tragico epilogo: la deportazione ad Auschwitz nel novembre 1943.

Dall'Italia erano presenti e sono intervenuti la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione, Sandro Capellaro (ex associazione Biandrata), l'assessora Cristina Clerico di Cuneo, il presidente Anpi privinciale Paolo Allemano e l'assessora Mari a Grazia Gerbaudo di Dronero. Ma anche il direttore dell'Istituto storico della resistenza Gigi Garelli, il presidente del Parco Alpi Marittime Piermario Giordano, l'assessora Barbara Brunetto del comune di Valloriate. Presenti Alessandra Soncin e Fulvia Tomatis, familiari dei Giusti che hanno messo in salvo famiglie di ebrei.